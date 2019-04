„Soedan laat politieke gevangen vrij”

In Soedan worden alle politieke gevangenen vrijgelaten. Dat zegt tenminste het veiligheidsapparaat zelf, in een verklaring verspreid via staatspersbureau SUNA. In het land zitten talrijke mensen vast die tegenstander van het regime zijn. Velen zijn opgepakt tijdens de massale protesten die in december losbarstten. In Khartoem is donderdag een pand van de veiligheidsdienst door duizenden manifestanten aangevallen.

De rol van de autoritaire leider van het land sinds 1989, Omar Hassan al-Bashir, lijkt uitgespeeld. Hij zou in opdracht van militairen huisarrest hebben gekregen. Honderdduizenden mensen vieren in de hoofdstad Khartoem zijn aftreden.

Dat is nog niet officieel door het leger bekendgemaakt, maar aangenomen wordt dat de legerleiding al-Bashir als gevolg van het aanhoudende protest donderdag aan de kant heeft geschoven. Mogelijk wordt het land verder geregeerd door een andere topfiguur van het regime. Tijdens de protesten werd het leger vaak opgeroepen al-Bashir af te zetten en tijdelijk orde te scheppen.