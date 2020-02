Soedan betaalt smartengeld voor aanslag USS Cole

Soedan betaalt smartengeld aan de nabestaanden van de zeventien Amerikaanse militairen die omkwamen door de aanslag op het Amerikaanse marineschip USS Cole in 2000. Het Soedanese ministerie van Justitie maakte donderdag bekend dat het land een overeenkomst met de families heeft ondertekend.

Het betalen van de schadevergoeding is voor de VS een voorwaarde om het land van de lijst met landen te halen die terreur financieren. In oktober 2000 bliezen twee terroristen een rubberboot vol met explosieven op bij de boeg van het Amerikaanse marineschip in de haven van Aden in Jemen. Een Amerikaanse rechtbank oordeelde dat Soedan, waar de twee terroristen waren getraind, verantwoordelijk was voor de aanval.

Ondanks het betalen van de schadevergoeding, houdt Soedan vol niet verantwoordelijk te zijn voor de aanslag. Het land doet dat „alleen om aan de voorwaarde te voldoen van de Amerikaanse regering om Soedan van haar terreurlijst af te halen”.