Soedan bereikt akkoord over overgangsregering

De militaire machthebbers in Soedan en de oppositie hebben na lang onderhandelen overeenstemming bereikt over een nieuwe overgangsregering. De bemiddelaar van de Afrikaanse Unie Mohamed Hassan Lebatt heeft dat zaterdag meegedeeld op een persconferentie.

In het akkoord dat ze sloten, zijn onder andere de machtsverhoudingen binnen de overgangsregering vastgelegd. De details ervan worden nog verder uitgewerkt. Het is dan ook nog niet duidelijk wanneer de nieuwe overgangsregering aan de slag zal gaan.

Voor veel inwoners van hoofdstad Khartoem was het nieuws over het bereikte akkoord reden om op straat feest te vieren. Auto’s reden toeterend door de straten en sommigen zongen het volkslied.

Het is al maanden onrustig in het land in het oosten van Afrika. Een besluit van de autoriteiten om de broodprijzen fors te verhogen, leidde eind vorig jaar tot woedende reacties en een golf van protest. Het leger schoof de autoritair regerende ex-generaal, president Omar Hassan al-Bashir, in april dit jaar tenslotte aan de kant. Op dit moment wordt Soedan geleid door een militaire overgangsraad.