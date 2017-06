Socialisten winnen verkiezingen Albanië

De Socialistische Partij van premier Edi Rama heeft zondag de parlementsverkiezingen in Albanië gewonnen. Volgens een exitpoll heeft de partij tussen de 45 en 49 procent van de stemmen gekregen. Dat is waarschijnlijk niet genoeg om zonder de huidige coalitiepartner, de Beweging voor Socialistische Integratie (LSI), die tussen de 11 en 15 procent van de stemmen behaalde, een meerderheidsregering te vormen.

De centrumrechtse Democratische Partij van oppositieleider Lulzim Basha kreeg tussen de 30 en 34 procent.

Beide grote partijen hebben vergaande hervormingen beloofd opdat Albanië in aanmerking kan komen voor toetreding tot de Europese Unie. In de aanloop naar de verkiezingen maakten de partijen elkaar zwart, met beschuldigingen over en weer over betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit en illegale cannabisteelt.

Vanwege de matige interesse van de kiezers bleven de stemlokalen een uur langer open dan gepland. Het was zondag bloedheet, met temperaturen tegen de 39 graden Celsius. Ook was het de eerste dag na het einde van de ramadan.