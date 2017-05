Socialist Botka uitdager van Orbán

Laszlo Botka is zaterdag gekozen als lijsttrekker van de Hongaarse socialistische partij (MSZP) voor de parlementsverkiezingen in het voorjaar van 2018. Hij wordt gezien als de belangrijkste uitdager van de rechts-conservatieve regeringsleider Viktor Orban. De MSZP is de grootste oppositiepartij ter linker zijde.

De 44-jarige Botka, sinds 2002 burgemeester van de Zuid-Hongaarse stad Szeged, kreeg op de bijzondere partijdag in Boedapest 96 procent van de stemmen. Hij bedong bovendien ongebruikelijke rechten tot eigenmachtig ingrijpen. Botka kreeg onder meer bepalende invloed op de samenstelling van de kandidatenlijst van de socialisten.

Het Hongaarse kiesstelsel bevoordeelt in sterke mate de partij met in verhouding de meeste stemmen. Volgens de peilingen is dat nog altijd de Fidesz-partij van Orbán, die in 2010 aan de macht kwam. Critici verwijten hem een autoritaire en populistische stijl van regeren.