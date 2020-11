Sociale media waarschuwen bij desinformatie verkiezingen

Facebook en Twitter gaan waarschuwingen plaatsen bij berichten op sociale media waar kandidaten of campagneteams te vroeg de overwinning uitroepen tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Het is mogelijk dat Donald Trump of Joe Biden te vroeg zegt gewonnen te hebben, doordat veel mensen per post hebben gestemd en het mogelijk een aantal dagen duurt om alle stemmen te tellen.

Bij berichten waar te vroeg de overwinning wordt geclaimd, zet Twitter een label waarop staat dat officiële bronnen een andere uitslag hebben of dat er nog helemaal geen uitslag is. Facebook is van plan om specifieke informatie te plaatsen in de apps van het bedrijf, door te linken naar de kiescommissies en er komen labels vergelijkbaar met die van Twitter.

Facebook meldt dat het ook alle posts gaat verwijderen waarin wordt opgeroepen om niet te gaan stemmen of waar te zien is dat mensen worden tegengehouden die willen stemmen.

Twitter meldt dat officials die bij kiescommissies werken en grote nieuwsmedia zoals ABC News, AP, CNN en Fox News geen labels krijgen, omdat ze een onafhankelijk verkiezingsteam hebben.

De grote sociale media staan onder druk om desinformatie en nepnieuws tegen te gaan tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vier jaar geleden was er veel kritiek op Facebook en Twitter vanwege de verspreiding van nepnieuws.