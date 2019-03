„Sociale media moeten veel sneller ingrijpen”

„Als op sociale media beelden worden uitgezonden van aanslagen, dan moeten de platforms sneller ingrijpen om deze beelden te verwijderen.” Dat zegt Jeremy Corbyn, de leider van de Britse oppositiepartij Labour Party naar aanleiding van de terroristische aanslag in Nieuw-Zeeland.

De dader zond rechtstreekse beelden van de aanslag uit via sociale netwerken. De beelden verspreidden zich razendsnel over het internet en waren enkele uren later nog steeds te zien op onder verschillende platforms waaronder Twitter.

Facebook liet eerder zondag weten dat het bezig is alle versies van de video van de aanslag van het platform te verwijderen. Video’s waarop expliciet geweld te zien was, waren al niet meer te zien. Nu worden alle andere video’s waar niets van de schoten, doden of gewonden te zien is, ook weggehaald.

Bij de aanslag vrijdag werden vijftig mensen gedood en raakten tientallen mensen gewond.