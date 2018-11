Sociale media-accounts verwijderd na tip justitie

Facebook heeft 115 accounts verwijderd na een tip van de de Amerikaanse justitie dat de pagina’s mogelijk gelinkt zijn aan een buitenlandse regering. Het gaat om 30 Facebook-accounts en 85 pagina’s op Instagram, dat ook eigendom is van Facebook.

De accounts zouden berichten hebben geplaatst over de aanstaande verkiezingen in de Verenigde Staten, maar ook over bekende Amerikanen. De Instagram-accounts plaatsten Engelse berichten, op Facebook werden in het Frans en in het Russisch berichten geplaatst.

Facebook moet nog verder onderzoek doen naar de herkomst van de accounts. Het bedrijf kon nog niet zeggen of ze gelinkt waren aan de Russische overheid.

Rusland wordt ervan verdacht zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Dat zou onder meer zijn gedaan door Facebook- en Twitter-accounts.