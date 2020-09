Sociaal verkeer in Engeland ingrijpend aan banden gelegd

De Britse regering heeft forse beperkingen op samenkomsten ingesteld voor Engeland. Vanwege een heropleving van het aantal coronabesmettingen mogen Engelsen vanaf 14 september niet langer met meer dan zes personen samenkomen. Wie de regel overtreedt wordt beboet, zal premier Boris Johnson woensdag verder toelichten.

Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië loopt sterk op in de afgelopen dagen. Hoewel de testcapaciteit aanzienlijk is verbeterd en de hoeveelheid coronapatiënten in de ziekenhuizen beperkt is, vreest het de Britse regering de controle over de uitbraak te verliezen. Johnson zal woensdag naar verwachting zeggen dat de regering snel moet ingrijpen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Momenteel zijn bijeenkomsten tot 30 personen toegestaan.

In Augustus werden er dagelijks rond de duizend nieuwe besmettingsgevallen gemeld. De laatste dagen gaat dat aantal richting de drieduizend. Jongeren maakten een groot deel uit van de Britten die besmet raakten.

De nieuwe regels zullen naar verwachting niet van toepassing zijn op werkvloeren en scholen. Daarnaast zullen er uitzonderingen gemaakt worden voor bruiloften, begrafenissen en teamsporten. De aangescherpte regels gelden niet voor Schotland, Wales en Noord-Ierland. Die delen van het Verenigd Koninkrijk bepalen hun eigen coronabeleid.

Het besluit is een stap terug voor het Verenigd Koninkrijk, waar de coronapandemie meer doden en economische schade heeft veroorzaakt dan in elk ander Europees land. Het is een forse tegenslag voor Johnson, die met zijn ministers de afgelopen week juist probeerde om mensen te overtuigen terug te keren naar hun werk.