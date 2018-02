Sobere verjaardag voor oud-heerser Zimbabwe

De 94e verjaardag van de Zimbabwaanse oud-heerser Robert Mugabe lijkt woensdag betrekkelijk geruisloos voorbij te gaan. De gevallen ex-president heeft volgens een bron binnen de inlichtingendiensten voor zover bekend geen plannen om zijn villa in hoofdstad Harare te verlaten.

Het contrast met eerdere verjaardagen van Mugabe is groot: in voorgaande jaren werden vaak weelderige feesten georganiseerd. Zijn getrouwen smulden dan van bijvoorbeeld olifant- en buffelvlees. Ook verschenen advertenties in kranten waarin overheidsdiensten en staatsbedrijven in het straatarme land hun leider prezen.

Regeringspartij ZANU-PF trok vorig jaar nog veel geld uit voor een verjaardagsfeest bij de stad Bulawayo. Een lokale bakkerij doneerde toen een taart van 96 kilo. Diezelfde regeringspartij liet Mugabe later in het jaar als een baksteen vallen. De president stapte onder grote druk op nadat het leger had ingegrepen. Daarna nam zijn voormalige tweede man Emmerson Mnangagwa het roer over.