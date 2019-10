Snowden: niks over aliens in staatsgeheimen

De Amerikanen hebben geen bewijs dat er buitenaards leven is. Ook was de eerste maanlanding in 1969 niet vooropgezet en is klimaatverandering wel degelijk een probleem. Dat zegt voormalig CIA-medewerker en klokkenluider Edward Snowden in een nieuwe podcast, meldt CNN.

Snowden had toegang tot geheime documenten van de Verenigde Staten toen hij werkzaam was voor de inlichtingendiensten. Hij ging op zoek naar antwoorden. „Voor zover ik weet hebben aliens nooit contact opgenomen met de aarde”, zei hij. „En mocht je benieuwd zijn: ja, de mens is daadwerkelijk op de maan geland, klimaatverandering is echt en chemtrails bestaan niet.” De zaken die Snowden opsomt worden door complotdenkers vaak in twijfel getrokken. Chemtrails zijn volgens complotdenkers de witte strepen die in de lucht te zien zijn achter een vliegtuig. Ze zouden er onder andere zijn om moedwillig chemische stoffen te verspreiden in plaats van waterdamp.

„Over aliens kon ik echt niets vinden. En als ze ergens verborgen zijn, dan worden ze goed verborgen. Want zelfs iemand van binnenuit kan ze niet vinden”, zei Snowden.

Snowden lekte in 2013 geheime documenten over spionageactiviteiten door de NSA. Sinds de onthullingen die hij deed, verbleef hij in Rusland. De VS willen hem vervolgen vanwege het lekken van geheime informatie.