Snipperwerk Banksy voorlopig in Stuttgart

Het kunstwerk Girl with a balloon van de Brit Banksy, dat hij direct na de veiling bij Sotheby’s in London liet versnipperen, komt langdurig in een museum in Stuttgart. Komende maand is het al even te bewonderen in het Museum Frieder Burda in Baden-Baden, maar dan gaat het als permanente bruikleen naar de Staatsgalerie Stuttgart.

Na de snipperactie, die wereldwijd de aandacht trok, werd het werk herdoopt in Love is in the bin. Onmiddellijk nadat het telefonisch was verkocht aan de hoogste bieder voor 1,4 miljoen pond (bijna 1,6 miljoen euro) versnipperde de helft ervan, tot verbijstering van de veilingbezoekers en - medewerkers. Een erin verborgen apparaatje was op afstand in werking gesteld. Het was overigens de bedoeling van de kunstenaar dat zijn creatie helemaal versnipperd zou worden, zo bleek later.

Volgens Sotheby’s heeft Banksy met de stunt een nieuw kunstwerk gecreëerd. De Staatsgalerie hangt het dan ook zomaar niet ergens op: „Vanaf 7 maart integreert de Staatsgalerie Stuttgart Love is in the bin in haar collectie om zo de betekenis ervan voor de kunstgeschiedenis te bespreken.” De verzameling omvat verder onder meer werk van Holbein, Rembrandt en Picasso.