Snelwegterrorist islamitisch asielzoeker uit Irak

De terrorist die op een snelweg in Berlijn met een auto motorrijders omverreed, is een 30-jarige islamitische asielzoeker uit Irak. De verdachte kwam vijf jaar geleden naar Duitsland, maar zijn aanvraag werd afgewezen. Hij hoefde echter niet te vertrekken, maar mocht in de Duitse hoofdstad blijven.

Volgens de politie maakte de Irakees dinsdagavond als het ware jacht op motorrijders. Bij de aanslag raakten zes personen gewond, van wie drie ernstig. Enkele uren voor zijn daad plaatste de verdachte foto’s van de gebruikte zwarte Opel op Facebook. Ook valt in de tekst het woord „martelaren”, mogelijk een verwijzing naar islamitische zelfmoordterroristen die zichzelf vaak als martelaar bestempelen.

De Irakees verliet zijn land in 2015, blijkt uit andere foto’s op Facebook. Dat de asielzoeker juist dat jaar naar Duitsland kwam, ligt politiek gevoelig. Rechtse partijen verwijten bondskanselier Angela Merkel te hebben bijgedragen aan de islamistische dreiging door in 2015 de grenzen van het land te openen voor honderdduizenden migranten. Met de leuze: Wir schaffen das (Dat lukt ons) beweerde ze dat Duitsland die vluchtelingenstroom aankon.