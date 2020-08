Snelwegterrorist handelde in ‘bizarre, religieuze waan’

De snelwegterrorist die in Berlijn in zijn auto verscheidene andere verkeersdeelnemers aanreed en verwondde, handelde in „bizarre, religieuze waan”. Dat heeft een psychiatrisch onderzoek van de 30-jarige Irakees uitgewezen, zei een woordvoerder van het Duitse Openbaar Ministerie donderdag.

Omdat de man geestesziek is, bestaat de kans dat hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. De verdachte is opgenomen op de tbs-afdeling van het gevangenisziekenhuis. Over de aanslag die hij dinsdag pleegde op een drukke doorgaande weg in de Duitse hoofdstad heeft hij tot dusver nog niets gezegd.

Justitie gaat in het onderzoek naar de doelbewuste botsingen, met onder anderen motorrijders, uit van een door de islam geïnspireerde daad. Zes personen raakten gewond, van wie drie ernstig.