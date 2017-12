Snelwegen Ardennen onbegaanbaar door sneeuw

In grote delen van de Belgische Ardennen sneeuwt het zo hard dat de snelwegen op sommige plekken vrijwel onbegaanbaar zijn. Volgens de ANWB is het raak op de E411 die van Namen naar Luxemburg voert. Vooral rond het hertogdom staat het verkeer op veel plekken muurvast.

Ook op de E25 van Maastricht naar Luxemburg heeft het verkeer veel last van de sneeuwval. Op lokale wegen is het vrijwel overal glad door de sneeuw. De neerslag valt ook in de Duitse Eifel en in het noordoosten van Frankrijk. Daar blijft de overlast beperkt tot lokale wegen.