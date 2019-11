Snelwegbrug stort in na hevig noodweer Italië

In Noord-Italië is een snelwegviaduct ingestort na de hevige stortbuien van de afgelopen dagen. Het gaat om een deel van de snelweg A6 in de richting van Turijn in de buurt van de stad Savona (Ligurië) ten westen van Genua, zei de brandweer.

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, meldde persbureau Ansa. De oorzaak was een aardverschuiving, die ongeveer 30 meter van het viaduct meenam.

Vorig jaar augustus stortte een verkeersbrug bij Genua in. Ook dat gebeurde tijdens noodweer met zware regenval. Verkeer dat over de brug reed, viel zo’n 45 meter naar beneden. Bij de ramp kwamen 43 mensen om het leven.