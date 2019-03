Snelste Italiaanse sportwagen is elektrisch

De snelste sportwagen ooit in Italië gebouwd is een elektrische auto. De Pininfarina Battista wordt dinsdag op de autoshow in Genève gepresenteerd. Het is de eerste auto van de onderneming Automobili Pininfarina en met een kracht van meer dan 1900 pk vestigt de nieuwe fabriek meteen een Italiaanse record.

De auto trekt in 2 seconden op naar 100 kilometer per uur. De sportwagen kan meer dan 400 kilometer per uur rijden, maar de afstand die het voertuig kan afleggen is door de accu beperkt tot circa 450 kilometer, meldde de BBC vanaf de Autosalon in de Zwitserse stad.

Zoals vrijwel alle moderne auto’s is de Pininfarina Battista het product van een internationale onderneming. Het beroemde Italiaanse ontwerphuis Pininfarina, gesticht door ontwerper en carrosseriebouwer Battista Farina (1893-1966), is gekocht door het Indiase conglomeraat Mahindra Group. Dat heeft een afdeling auto-industrie en is bijvoorbeeld eigenaar van het Zuid-Koreaanse Ssang Yong Motor. De Mahindra Group heeft Pininfarina aangezet ook auto’s te gaan maken. Het worden waarschijnlijk 150 exemplaren van de rond de 2 miljoen euro per stuk.