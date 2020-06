‘Snelrecht toepassen op opgepakte Britse demonstranten’

Britse rechtbanken bereiden zich voor om snelrecht toe te passen op demonstranten die de afgelopen weken zijn opgepakt tijdens antiracismeprotesten. Minister Robert Buckland van Justitie heeft hen opdracht gegeven dezelfde regels toe te passen als tijdens de rellen in Londen in 2011. Dat meldt The Times.

De plannen van Buckland en minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel leiden ertoe dat actievoerders binnen 24 uur na hun arrestatie kunnen worden opgesloten als ze betrapt zijn op vandalisme, het plegen van vernielingen of het aanvallen van politieagenten.

Tijdens demonstraties tegen politiegeweld en racisme zijn in Londen de afgelopen weken tientallen agenten gewond geraakt en werden de nodige vernielingen gepleegd.