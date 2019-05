Snelheidsmaniakken verrassen Duitse politie

Snelheidsmaniakken die kennelijk in een gecoördineerde race met 250 kilometer per uur over de A20 raasden in het noordoosten van Duitsland hebben de politie donderdag voor problemen gesteld. Het ging om een groep van ongeveer honderd sportwagens. Bij het wegrestaurant Fuchsberg ten oosten van Wismar konden er veertig uit het verkeer worden gehaald, zei een woordvoerster van het district Rostock.

De politie heeft mobiele en stationaire controleposten ingericht. Een helikopter ondersteunt de opsporingsactie. De racekaravaan rijdt, tot dusver zonder ongelukken te veroorzaken, in oostelijke richting. Het is onduidelijk waar de coureurs zijn gestart. Op verscheidene delen van de Duitse autobanen geldt overigens geen snelheidsbeperking.