Snelheidscamera’s doelwit ‘gele hesjes’

De Franse protestbeweging van de ‘gele hesjes’ richt zich niet alleen op onvrede over de brandstofprijzen of het overheidsbeleid, maar ook op de snelheidscamera’s langs de snelwegen. Honderden camera’s zijn inmiddels verbrand, omgehakt, dichtgeverfd, afgeplakt of er is simpelweg een vuilniszak overheen gehangen.

Naar schatting 65 procent van de camera’s in Zuid-Frankrijk is door de ‘gele hesjes’ onder handen genomen, meldt de Zuid-Franse krant La Dépeche du Midi. Het kost tienduizenden euro’s om een camera te vervangen.

De protestbeweging is sinds half november overal in Frankrijk aanwezig om te demonstreren voor meer koopkracht en tegen de hervormingen van de Franse regering. Daarbij werpen ze geregeld wegversperringen op.