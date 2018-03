Sneeuwstorm legt Ierland plat

Sneeuwstormen hebben het openbare leven van Ierland vrijdag grotendeels platgelegd. In Groot-Brittannië is het leger ingeschakeld om te helpen na de zware sneeuwval.

Na een periode van ‘Siberisch’ weer, werden het zuiden van Groot-Brittannië en Ierland overvallen door sneeuwstormen. Wegen raakten onbegaanbaar, vliegtuigen bleven aan de grond en treinen reden niet meer.

Zeker 24.000 huishoudens en bedrijven in Ierland kwamen zonder stroom te zitten, de aandelenbeurs bleef dicht, alle scholen waren gesloten en het vervoer was tot stilstand gekomen. Alle vluchten op de luchthaven van Dublin werden geannuleerd.

In Zuid-Engeland waren honderden passagiers ’s nachts gestrand in tot stilstand gekomen treinen. Het leger werd ingeschakeld om honderden chauffeurs te helpen die in de sneeuw vastzaten. Ook in Engeland werden wegen en scholen gesloten, en meerdere vluchten geannuleerd.