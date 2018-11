„Sneeuwdek Europa zakt 12 cm per decennium”

Winters in Europa gaan steeds minder vaak gepaard met een dik pak sneeuw en bijkomende sneeuwpret. De sneeuwhoogte daalt sinds 1951 elke tien jaar gemiddeld met ongeveer 12 centimeter, zo blijkt uit onderzoek van klimaatgegevens uit meer dan zes decennia van duizend weerstations in heel Europa, zo meldt Nature Today.

De studie werd uitgevoerd door masterstudent Adrià Fontrodona Bach van de Wageningen University, die daarbij assistentie kreeg van drie onderzoekers van zijn academie , onder wie Ryan Teuling. „Het belang van deze ontwikkeling zit niet alleen in de afgenomen sneeuwpret. Het is het resultaat van een combinatie van stijgende temperaturen en de effecten van klimaatverandering op de neerslag”, aldus Teuling.

Volgens hem zorgt het broeikaseffect voor extremere neerslag en hogere temperaturen tot minder sneeuwophoping. „In onze studie laten we zien dat de sneeuwaccumulatie in Europa dramatisch afneemt, wat grote implicaties heeft voor de beschikbaarheid van zoet water tijdens de smeltperiode in de lente. Extreme sneeuwophopingen, die meestal zeer ontwrichtend zijn voor de samenleving, nemen echter ook af, zij het in een wat langzamer tempo.”

De onderzoekers, die bij hun studie geholpen werden door het KNMI, constateerden dat er vanaf de jaren tachtig een versnelling optrad in de afname van het sneeuwdek. De afname werd in heel Europa gevonden, behalve in de allerkoudste gebieden.

Dat Bach er als student in geslaagd is om het onderzoek gepubliceerd te krijgen in het wetenschapsblad Geophysical Research Letters, noemt de universiteit „bijzonder”.