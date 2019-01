Sneeuwchaos eist al twaalf levens

De sneeuwchaos in het Alpengebied heeft deze week al zeker twaalf levens geëist. Donderdag kwam in het Duitse Trautshofen in Beieren een 9-jarige jongen onder een omvallende boom. Hij overleed ter plaatse, meldde dagblad Bild vrijdagochtend vroeg.

Andere slachtoffers vielen er onder meer door sneeuwlawines. Eén vrouw struikelde, viel in de sneeuw en stikte, terwijl elders een wandelaar door een afgebroken boomtak dodelijk werd geraakt. In Beieren is het Duitse leger ingezet om de ergste nood te lenigen. Plaatsen zijn van de buitenwereld afgesloten en daken dreigen te bezwijken onder de grote sneeuwlast. Militairen helpen om die panden veilig te stellen.

Donderdagavond ontstond er opnieuw een chaos op de snelweg A8 vanwege nieuwe overvloedige sneeuwval. Mensen zaten uren in hun auto’s vast nadat vrachtwagens waren geschaard door gladheid. Het Rode Kruis schoot de automobilisten te hulp. In de vroege ochtend kwam het verkeer weer op gang, meldde de politie vrijdag.

Experts in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren schatten ondertussen de kans op lawines kleiner in. Op veel plekken is het waarschuwingsniveau van 4 naar 3 verlaagd, op een schaal van 5. Alleen rond de plaats Berchtesgaden geldt nog niveau 4.

In Oostenrijk blijft de situatie onverminderd ernstig, aldus de publieke omroep ORF. Verscheidene dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten, wegen zijn dicht of zeer moeilijk begaanbaar. Kenners spreken van zeldzame hoeveelheden sneeuw. In tien dagen tijd is er op sommige plaatsen meer dan 3 meter sneeuw bijgekomen.