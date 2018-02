Sneeuw verlamt regio Parijs

De Franse spoorwegen hebben reizigers in de regio Parijs opgeroepen vanwege de sneeuw hun reis uit te stellen. Dinsdag viel het grootste pak sneeuw in dertig jaar tijd in de regio. De bus is geen alternatief, want in de Parijse regio rijdt er woensdagmorgen geen enkele bus meer, melden Franse media.

Het wegverkeer is op veel plaatsen geblokkeerd door de sneeuw. Op een hoofdweg ten zuiden van Parijs hebben honderden mensen vanaf dinsdagavond de hele nacht in hun voertuigen vastgezeten. Het verkeer op de belangrijke verbindingsweg N118 liep dinsdag al aan het eind van de middag vast. Velen kwamen meer dan tien uur vast te zitten op deze weg die door een bos ten zuidwesten van Parijs loopt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie hebben mensen in de regio aangeraden vooral niet in de auto te stappen, maar de enorme files rond Parijs tonen dat die raad door velen niet is opgevolgd. Zeker 1500 gestrande reizigers zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgevangen in een noodopvang of in stations.

De circa 15 centimeter dikke laag sneeuw heeft niet alleen voor overlast gezorgd. Veel mensen verspreiden opnames van mooi besneeuwde pleinen of parken.