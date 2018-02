Sneeuw legt dagelijks leven Rome lam

Het dagelijkse leven in Rome is lamgelegd door een sneeuwlaag van 5 tot 10 centimeter, die viel in de nacht van zondag op maandag. De scholen zijn dicht waardoor alle kinderen sneeuwvrij hebben en ook het Colosseum is gesloten vanwege de sneeuw. Het openbaar vervoer en vliegveld Fiumicino ondervinden ernstige hinder van het winterweer.

Het bestuur van de stad heeft alle inwoners opgeroepen binnen te blijven. Militairen zijn ingezet om de straten sneeuwvrij te maken. Of de scholen en het Colosseum morgen ook dichtblijven, is nog niet bekend.

Ondertussen vermaken toeristen en inwoners van Rome zich wel met de sneeuw. Het is een unieke kans om op de foto te gaan met besneeuwde historische gebouwen in Rome of om met de sneeuw te spelen. De Nederlandse journalist Mustafa Marghadi plaatste een video op Twitter waarin priesters op het Sint-Pietersplein een sneeuwballengevecht houden.