Mensensmokkelaars hebben 23 vluchtelingen in het Duitse Beieren uit een vrachtwagen gezet en langs de snelweg A3 laten staan. De politie ontdekte de mannen, vrouwen en negen kinderen zaterdagochtend toen zij over de vluchtstrook in de richting van Regensburg liepen.

De vluchtelingen komen uit Iran, Somalië en Irak en hebben inmiddels asiel gevraagd in Duitsland. Ze verklaarden achter in de laadbak van de vrachtwagen naar Duitsland te zijn gebracht. De mensensmokkelaars zijn nog niet achterhaald.