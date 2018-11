Smog in India op gevaarlijk niveau door feest

De longen van inwoners van de Indiase hoofdstad New Delhi hebben het zwaar te verduren. Doordat woensdag in weerwil van een gerechtelijk verbod massaal vuurwerk is afgestoken tijdens het jaarlijkse lichtjesfeest Divali, hangt nu een giftige deken van smog boven de stad. Het aantal fijnstofdeeltjes in de lucht is gestegen tot niveaus die gevaarlijk voor de gezondheid zijn, zo meldt de BBC.

Ook zonder vuurwerk is het al beroerd gesteld met de luchtkwaliteit in de hoofdstad van India. Om erger te voorkomen, had het hooggerechtshof van India bepaald dat vuurwerk niet langer dan twee uur zou zijn toegestaan. Maar daar trokken veel mensen zich niks van aan.

Divali is een van de belangrijkste feesten van hindoes. Het licht, al dan niet in de vorm van vuurwerk, symboliseert een overwinning van het goede over het kwaad.

Op sociale media woedde veel discussie over de luchtvervuiling en het verband met vuurwerk. Sommige inwoners namen selfies met mondkapjes op om zich te beklagen. Anderen wezen erop dat de lucht zonder vuurwerk ook sterk vervuild is en het tijd wordt dat de overheid daar iets tegen doet.