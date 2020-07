'Smeekbede George Floyd was veel uitgebreider'

George Floyd heeft in de laatste minuten van zijn leven meer dan twintig keer duidelijk gemaakt dat hij niet kon ademen. Een filmende omstander had al vastgelegd dat de zwarte Amerikaan tijdens zijn aanhouding enkele keren "ik kan niet ademen" zegt, maar uit nieuw bewijsmateriaal kan volgens The New York Times worden opgemaakt dat hij veel uitgebreider om hulp heeft gesmeekt.

Floyd overleed eind mei tijdens zijn hardhandige arrestatie. Agenten hadden hem in de boeien geslagen na een melding dat hij met een vervalst bankbiljet zou hebben betaald. Politieman Derek Chauvin (44) drukte vervolgens minutenlang zijn knie tegen de nek van de verdachte. De dood van Floyd leidde wereldwijde protesten tegen politiegeweld en racisme.

De betrokken politiemensen zijn ontslagen en worden vervolgd. Ze riskeren gevangenisstraffen van tientallen jaren. De advocaat van ex-agent Thomas Lane (37) heeft nieuw bewijsmateriaal ingediend dat moet helpen zijn cliënt vrij te pleiten. Het gaat onder meer om een schriftelijk verslag van uitspraken die zijn vastgelegd door de camera's die politiemensen op hun lichaam dragen.

In dat verslag is te lezen dat Floyd tegen de agenten zegt dat "alles pijn doet" en dat ze hem om het leven brengen. Agent Chauvin geeft hem opdracht zijn mond te houden. "Praten kost veel zuurstof", reageert hij. Zijn collega Lane maakt duidelijk zich zorgen te maken over de gezondheidstoestand van Floyd en vraagt of ze hem niet op zijn zij moeten draaien, maar daar wil Chauvin niets van horen. Hij zegt dat al een ambulance onderweg is. "Oké, denk ik", reageert Lane.

De advocaat van Lane heeft eerder al benadrukt dat Chauvin meer ervaring had dan zijn collega's. Hij hielp ook beginnende politiemensen te trainen. "Ze moesten hem 'sir' noemen", zei de raadsman over Chauvin. Hij betoogde dat het voor de hand lag dat Lane de instructies volgde van zijn ervaren collega. "Is dat medeplichtigheid aan een misdrijf?"