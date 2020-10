Slowakije zet 8000 militairen in bij afnemen coronatests

Slowakije wil 8000 soldaten en 50.000 ambtenaren inzetten voor massale coronatests onder de bevolking. Dat heeft de regering zondag besloten. Minister van Defensie Jaroslav Nad zei na een speciale kabinetsvergadering, volgens het persbureau TASR, alle beschikbare soldaten, politieagenten en brandweerlieden in te zetten voor het project.

Het was nog onduidelijk of de tests vrijwillig of verplicht worden. Premier Igor Matovic zei dat er heftig over de kwestie is gedebatteerd. Om de massatests succesvol te laten zijn, zouden zoveel mogelijk mensen moeten deelnemen, zei Matovic. Anders dreigt een landelijke lockdown.

Vanwege het toenemende aantal nieuwe besmettingen maakte de regeringsleider zaterdag landelijke massatesten bekend. Burgers zouden zich gratis kunnen laten testen op ongeveer 6000 plekken in het hele land. Kinderen onder de tien jaar zijn uitgesloten. De regering heeft ongeveer 13 miljoen antigeentesten besteld voor de campagne, waarvan ze hoopt dat ze snel resultaat zullen opleveren. De eerste testronde zou komend weekend al moeten plaatsvinden. De twee weekenden daarop zullen nog meer tests worden uitgevoerd.

Sinds het begin van de pandemie heeft Slowakije 29.835 coronabesmettingen geregistreerd. Ten minste 88 mensen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Op het eerste gezicht lijkt het aantal coronadoden in het land met 5,4 miljoen inwoners laag. Maar het land houdt bij de telling alleen rekening met overledenen bij wie geen andere doodsoorzaak kan worden vastgesteld dan het longvirus.