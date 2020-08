Slowakije stuurt Russische diplomaten het land uit

Slowakije heeft maandag drie Russische diplomaten uitgewezen. Het Slowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de drie medewerkers van de Russische ambassade in de Slowaakse hoofdstad Bratislava volgens informatie van de inlichtingendiensten handelden in strijd met de diplomatieke regels.

Volgens Slowakije draait de zaak om een visum dat is afgegeven door het Slowaakse consulaat in Sint-Petersburg. Met het document „was een zware misdaad gepleegd in een andere lidstaat van de NAVO en de EU”. Verdere details gaf het Slowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken niet, maar volgens plaatselijke media bestaat er mogelijk een verband met de moord op de Georgiër Zelimkhan Khangosjvili in Berlijn vorig jaar augustus. Met het Slowaakse visum zou iemand die was betrokken bij de moord toegang tot de EU hebben gekregen.

Een Russische verdachte werd al op de dag van de moord aangehouden. De Duitse justitie gaat ervan uit dat de Georgische politieke vluchteling Khangosjvili in opdracht van de Russische regering is vermoord. Achtergrond van de moordopdracht was het verzet van het slachtoffer tegen de regeringen van de autonome deelrepublieken Tsjetsjenië en Ingoesjetië en de pro-Russische regering van Georgië, aldus de Duitse justitie. Rusland ontkent alle betrokkenheid.