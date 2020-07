Slowakije meldt grootste stijging coronabesmettingen in maanden

Slowakije heeft de grootste dagelijkse stijging van het aantal coronabesmettingen gemeld sinds eind april. Premier Igor Matovic suggereerde op zijn Facebookpagina dat mogelijk nieuwe maatregelen nodig zijn.

Het ministerie van Volksgezondheid maakte bekend dat bij nog eens 53 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben. „53 nieuwe gevallen. Dat zijn er helaas te veel om op het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen te blijven vertrouwen”, schreef Matovic.

Het Centraal-Europese land behoort niet tot de zwaarst getroffen EU-lidstaten De regering nam in maart strenge maatregelen om verspreiding tegen te gaan en wist het aantal besmettingen beperkt te houden.

Bij 1851 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het dodental door de uitbraak staat op 28. De sterkste stijging van het aantal coronagevallen is half april vastgelegd. Toen kwamen in een dag tijd 114 nieuwe besmettingen aan het licht.