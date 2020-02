Slowaakse premier Pellegrini in ziekenhuis

De Slowaakse premier Peter Pellegrini is minder dan een week voor de parlementsverkiezing in het ziekenhuis beland. De sociaal-democratische regeringsleider werd met spoed opgenomen wegens een luchtweginfectie die gepaard ging met hoge koorts.

„Op een ongunstig moment heeft mijn gezondheid me in de steek gelaten”, liet Pellegrini (44) zondag vanaf het ziekbed weten op zijn Facebook-pagina. Vrijdag was hij nog in Brussel aanwezig bij de EU-top over de meerjarenbegroting, hoewel hij zich ook toen al niet lekker voelde.

De ruim vier miljoen stemgerechtigde Slowaken kiezen zaterdag een nieuwe Nationale Raad. Het belooft spannend te worden. Smer, de partij van Pellegrini, komt volgens de laatste peilingen uit op slechts 16,9 procent van de stemmen. De conservatieve oppositiepartij Olano zou kunnen rekenen op 15,5 procent en de rechts-radicale LSNS op 10,3. Door zijn ziekte kon de kabinetschef zondag niet aantreden voor een televisiedebat met de andere partijleiders.