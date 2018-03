Slowaakse minister weg na moord journalist

De Slowaakse minister Robert Kaliňák (Binnenlandse Zaken) heeft zijn vertrek aangekondigd. Een van de coalitiepartijen had daarop aangedrongen na de moord op journalist Jan Kuciak en zijn verloofde.

Kaliňák, een bondgenoot van premier Robert Fico, ging maandag door de knieën. „Het is belangrijk om stabiliteit te behouden. Daarom heb ik besloten op te stappen als vicepremier en als minister van Binnenlandse Zaken”, zei de bewindsman op een persconferentie. Critici stelden dat Kaliňák geen onafhankelijk onderzoek kon garanderen naar de moorden.

Kuciak deed voor zijn dood onderzoek naar Italiaanse zakenlieden die mogelijk banden hadden met de maffia. De omgebrachte journalist heeft in het verleden ook geschreven over mogelijke belastingfraude door een vastgoedontwikkelaar die banden had met Kaliňák. De minister ontkende buiten zijn boekje te zijn gegaan.