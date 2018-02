Slowaakse journalist vermoord na onderzoek

Een Slowaakse journalist is afgelopen weekend in zijn huis doodgeschoten. Ook zijn verloofde werd vermoord in hun huis in Velka Maca, 65 kilometer ten oosten van de hoofdstad Bratislava.

De 27-jarige Ján Kuciak was onderzoeksjournalist bij het Slowaakse Aktuality.sk. Hij onderzocht belastingfraude door zakenlieden die banden hebben met de regeringspartij. Volgens de politie is het aannemelijk dat het stel is vermoord wegens het speurwerk van de journalist.

Volgens Axel Springer, het Duitse mediabedrijf waar Aktuality bij is aangesloten, is het vermoeden gerechtvaardigd dat de moord samenhangt met Kuciaks onderzoekswerk.

Slowaakse politici hebben de moord veroordeeld. „We moeten degenen die dit hebben gedaan zo snel mogelijk vinden en de veiligheid van alle journalisten zekerstellen met alle middelen die we hebben”, aldus president Andrej Kiska. Premier Fico heeft direct een vergadering belegd met de top van de opsporingsdiensten.

De Europese Commissie toonde zich bij monde van vicevoorzitter Frans Timmermans geshockeerd door de moord. „Geen democratie kan overleven zonder vrije pers, de reden dat journalisten respect en bescherming verdienen. Gerechtigheid moet zegevieren.”

Ook vanuit het Europees Parlement klinken dergelijke geluiden. Voorzitter Antonio Tajani riep de Slowaakse autoriteiten op een grondig onderzoek in te stellen, zo nodig met internationale steun. Met een verwijzing naar de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia van afgelopen oktober, zegt hij dat het parlement niet zal rusten voordat de dader is berecht.