Slowaakse journalist vermoord in opdracht

De Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak is in opdracht vermoord. De moordenaar kreeg 70.000 euro, maakte het Openbaar Ministerie in Slowakije bekend. De directe opdrachtgever is een Slowaaks-Italiaanse vertaalster. Het is nog duidelijk of zij alleen handelde. Ze is vrijdag gearresteerd.

Vorig week arresteerde de politie al drie mannen. Zij worden verdacht van de moord en/of medeplichtigheid.

Kuciak onthulde de nauwe banden tussen Slowaakse ambtenaren en de Italiaanse maffia. De journalist en zijn verloofde Martina Kusnirova werden op 21 februari doodgeschoten in hun huis in het West-Slowaakse dorp Velka Maca.

De moorden leiden tot massale protesten in Slowakije en dwongen uiteindelijk premier Robert Fico, de minister van Binnenlandse Zaken, Robert Kalinak, en een politiechef, Tibor Gaspar, het veld te ruimen