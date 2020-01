Slovenië wil klimaatneutraal zijn in 2050

Slovenië heeft dinsdag de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Het land wil minder fossiele brandstoffen uit gaan stoten en meer duurzame oplossingen vinden voor transport en in de industrie.

De Europese Unie sprak eind vorig jaar de ambitie uit om klimaatneutraal te worden. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben zich daar ook al op toegelegd.

Slovenië wil om de doelen te halen in 2030 35 procent minder uitstoten dan in 2005. „Het nationale energie- en klimaatplan is de eerste belangrijke stap richting een klimaatneutrale samenleving”, aldus het ministerie van Infrastructuur.

In de plannen staat dat Slovenië tot 2027 heeft om te besluiten of er een nieuwe kerncentrale moet worden gebouwd om in de groeiende energiebehoefte te voorzien. De enige centrale in het land, Krsko, wordt in 2043 gesloten. Premier Marjan Sarec wil dat er een nieuwe centrale komt.

De kerncentrale moet ervoor zorgen dat het gebruik van kolen wordt verminderd.