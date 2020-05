Slovenië verklaart epidemie voorbij en opent grenzen

Slovenië heeft de corona-epidemie voor beëindigd verklaard en doet vanaf 31 mei de grenzen voor mensen uit andere EU-landen open. De sterke daling van het aantal nieuwe coronapatiënten is volgens de regering in Ljubljana voldoende reden het land weer open te stellen. Alleen mensen die duidelijk ziekteverschijnselen vertonen en geen woon- of verblijfplaats in het land hebben, kunnen worden teruggestuurd.

De quarantaineplicht wordt afgeschaft, behalve voor mensen die van buiten de Europese Unie het land binnenkomen. De regel van 1,5 meter afstand houden, blijft gelden en ook mondmaskers blijven verplicht zoals in kantoren, cafés en het openbaar vervoer.

Slovenië heeft 12 maart de noodtoestand uitgeroepen vanwege het virus. De afgelopen twee weken is bij slechts 35 mensen het uit China afkomstige virus vastgesteld. Het kleine land van twee miljoen inwoners heeft minder dan 1500 coronabesmettingen geconstateerd en ruim honderd patiënten zijn aan de gevolgen bezweken. Nog zeven coronapatiënten zouden ernstig ziek in het ziekenhuis liggen.