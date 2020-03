Slovenië sluit grens met Italië toch niet

Slovenië sluit de grens met Italië toch niet, maar er gaan wel grensovergangen dicht, aldus de minister van Gezondheidszorg Ales Sabeder. Dinsdag meldde het Italiaanse persbureau ANSA dat de grenzen wel gesloten zouden worden door de Slovenen.

Sabeder maakt bekend dat de grens op zes plaatsen openblijft. „Alle andere grenswegen worden gesloten.” Normaal gesproken zijn er meer dan twintig grensovergangen tussen de landen.

Het land gaat gezondheidscontroles uitvoeren bij buitenlanders die de grens willen oversteken vanuit Italië. Slovenië zal hun de toegang ontzeggen als daar een reden voor is.

Slovenië grenst aan de Italiaanse provincie Udine in de regio Fruili-Venezia Giulia. Dat is na Lombardije de zwaarst getroffen regio in Italië.