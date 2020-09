Sloveense veroordeeld voor oplichting na afzagen hand

Een 22-jarige Sloveense is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens oplichting nadat ze haar hand had afgezaagd in een poging bijna 400.000 euro van de verzekering te krijgen. Haar 30-jarige partner, die haar tot de daad zou hebben gebracht, heeft van de rechtbank in de hoofdstad Ljubljana drie jaar cel gekregen.

De vrouw, Julija Adlesic, werd aangehouden omdat ze haar hand ter hoogte van haar pols had afgezaagd met een cirkelzaag. De vrouw zou het ‘ongeluk’, samen met drie anderen, eerder dit jaar hebben geënsceneerd. Kort daarvoor had de groep levens- en ongevallenverzekeringen afgesloten bij vijf verschillende maatschappijen.

De vrouw hoopte volgens de politie zo’n 380.000 euro aan schadevergoeding en een levenslange maandelijkse uitkering van zo’n 3000 euro te krijgen. Volgens de politie heeft de groep de hand opzettelijk niet meegenomen naar het ziekenhuis in de hoop een drie keer hogere vergoeding te ontvangen voor blijvende invaliditeit na een ongeval. Maar de autoriteiten slaagden erin de hand op tijd naar het hospitaal te brengen en artsen konden hem weer vastzetten.

Het gemiddelde maandelijkse netto-inkomen in Slovenië bedraagt ongeveer duizend euro.