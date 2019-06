Slot proces separatistenleiders Catalonië

Na vier maanden is het proces voorlopig afgerond tegen twaalf vooraanstaande leiders van de Catalaanse regioregering die zich in oktober 2017 met een illegaal referendum probeerde af te scheiden. De slotpleidooien zijn woensdag beëindigd en volgens Spaanse media zal de uitspraak nog maanden op zich laten wachten.

Van de twaalf worden er negen beschuldigd van een vorm van hoogverraad, ‘rebellión’ en drie anderen worden beschuldigd van onder meer misbruik van overheidsgeld. De meeste beklaagden beklemtoonden in de pleidooien dat de zaak in de politiek en niet in de rechtszaal thuishoort. De voormalige vicepremier van de regioregering, Oriol Junqueras, riskeert bijvoorbeeld indien schuldig bevonden aan ‘rebellie’ 25 jaar cel.

De beklaagden hadden bestuursfuncties tijdens de chaotische en economisch schadelijke poging tot afscheiding. Dat moest met een referendum waar voornamelijk voorstanders van onafhankelijkheid op af kwamen. Toenmalig regiopremier Carles Puigdemont wilde de onafhankelijkheid baseren op het referendum. Puigdemont is vervolgens naar België gevlucht en staat niet terecht. In Spanje worden geen mensen bij verstek berecht.

Catalaanse separatisten zien in de beklaagden politieke gevangenen. Naar schatting 47 procent van de Catalanen wil onafhankelijkheid.