Slooppand Denemarken valt tegen bibliotheek

De geplande sloop van een grote silo in Denemarken is dramatisch misgegaan. Het ongeveer 53 meter hoge gevaarte viel na een explosie de verkeerde kant op. Niemand raakte gewond, maar een aangrenzende bibliotheek liep schade op.

Aan de sloop van het gebouw in de haven van Vordingborg ging een half jaar aan voorbereidingen vooraf. Uit onderzoek moet blijken wat mis ging. Burgemeester Mikael Smed zei tegen persbureau Ritzau dat moet worden gecontroleerd of het beschadigde pand nog stevig genoeg is. Ook moeten stof en glas worden opgeruimd.