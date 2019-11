Sloep na honderd jaar losgeslagen bij Niagara

Een sloep is na ruim honderd jaar losgeslagen bij de Niagara Watervallen op de grens van Canada en de Verenigde Staten. Het vaartuig lag daar sinds 1918 vast en is nu losgekomen door het slechte weer van de afgelopen dagen. Dat schrijft CNN. Het ligt nu op een andere plaats dichtbij een van de drie grote watervallen.

In 1918 raakte de sloep los van een sleepboot tijdens het baggeren. Met twee mannen aan boord dreef het vaartuig over het water en kwam uiteindelijk vast te zitten, een halve kilometer bij de Hoefijzerwaterval vandaan. Door de dreigende nabijheid van de waterval, konden de twee mannen niet met een boot worden gered. Daarom werd een reeks aan boeien met touw ertussen uitgegooid. Het tweetal werd zo na een dag op de boot bevrijd.

De afgelopen honderd jaar is de sloep flink toegetakeld door de elementen, maar de boot drijft nog steeds. De autoriteiten houden in de gaten hoe lang het vaartuig blijft liggen. „Dat kan dagen zijn, maar ook jaren, dat kunnen we niet voorspellen”, aldus een medewerker van het park tegen CNN.