‘Slechts 34 procent ondervraagden gelooft Trumps coronaverhaal’

In een zondag gepubliceerde opiniepeiling onder ruim duizend Engels sprekende volwassen Amerikanen stelt slechts 34 procent van de ondervraagden dat ze president Trump geloven over wat hij over zijn aandoening zegt of bekendmaakt. Meer dan de helft, 55 procent denkt dat Trump niet de waarheid spreekt en 11 procent weet het niet. Trump heeft het coronavirus opgelopen en verzekerde dit weekend dat hij zich weer goed voelt en aan het werk is. Dat was nadat hij vrijdag in een ziekenhuis was opgenomen.

Aanvankelijk spraken de autoriteiten van een opname enkel uit „uitzonderlijke voorzichtigheid”, maar zaterdag erkende onder anderen de stafchef van het Witte Huis dat het personeel zich vrijdag grote zorgen heeft gemaakt en omdat het erg slecht ging met de president.

Van de ondervraagden in de peiling van Reuters/Ipsos is 65 procent van mening dat Trump het virus niet had gekregen als hij het serieuzer had genomen. Trump heeft het gevaar van de aandoening herhaaldelijk gebagatelliseerd. Recent nog maakte hij grapjes over het mondkapje van zijn politieke tegenspeler Joe Biden. De verrassende bekendmaking dat Trump het virus heeft opgelopen, heeft tot allerlei theorieën en geruchten geleid die ervan uitgaan dat Trump een politiek slaatje hoopt te slaan uit zijn status als coronapatiënt.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste vastgestelde gevallen van het virus. Met meer dan 110 miljoen tests in de VS zijn er alleen in China meer mensen getest op het virus. Circa 7,6 miljoen Amerikanen zijn positief getest in het land van 330 miljoen inwoners. Circa vijf miljoen mensen zijn er al genezen en ruim 214.000 patiënten zijn aan het virus bezweken.

De Democratische presidentskandidaat in de verkiezingen van 3 november, Joe Biden, loopt in de jongste peiling van Reuters/Ipsos nog verder uit en heeft 51 procent van de ondervraagden achter zich. Trump zakt in de peiling kort na zijn coronabesmetting terug naar 41 procent.

De veel grotere voorsprong van Biden in deze peiling is echter betrekkelijk, want de winnaar van de presidentsverkiezingen moet straks niet alleen veel stemmen behalen, maar ook zorgen dat hij in voldoende staten wint. De president wordt gekozen door een raad van 538 kiesmannen afkomstig uit de deelstaten. De winnende partij in een bepaalde staat krijgt alle kiesmannen van die staat toegewezen. Opiniepeilingen in belangrijke fel omstreden staten, de ‘swing states’ of ‘battleground states’, geven aan dat Trump het daar vrijwel net zo goed doet als Biden.

In de Reuters/Ipsos peiling weet 4 procent niet op wie ze gaat stemmen en 4 procent heeft een andere kandidaat op het oog.