„Slechts 28 procent Britten voor aanval Syrië”

Slechts 28 procent van de ondervraagden in een Britse opiniepeiling staat achter het besluit van premier Theresa May om Syrië met raketten aan te vallen. Groot-Brittannië, de VS en Frankrijk vuurden in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan honderd raketten af op doelen in Syrië. Ze stellen dat er een week eerder in Douma bij Damascus een aanval met gifgas was en dat het regime van president Assad daar met raketten gestraft voor moet worden.

Een zondag gepubliceerde peiling die in opdracht van de krant The Independent is gehouden, toont dat 36 procent van de ondervraagden de aanvallen niet heeft gesteund, 26 procent stelde zich neutraal in kwestie op, 28 procent was voorstander en de rest wist niet wat te antwoorden.

May raadpleegde tot woede van de linkse oppositieleider Jeremy Corbyn het parlement niet over de aanval. Maandag gaat de premier in het parlement de aanvallen op Syrië toelichten.

Corbyn heeft zondag in Britse media herhaald dat het parlement voor dergelijke aanvallen geraadpleegd moet worden. Hij herinnerde eraan dat May geen eens een meerderheid heeft in het lagerhuis, want de Conservatieve premier regeert dankzij de steun van een kleine Noord-Ierse partij. Dit kabinet zou dergelijke besluiten niet alleen mogen nemen, bovendien kan militair alleen worden ingegrepen met de zegen van de Veiligheidsraad van de VN, aldus Corbyn. Hij wil een wet die bepaalt dat het parlement eerst toestemming voor militaire acties moet geven.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, betoogde zondag dat het parlement niet is betrokken in het belang van het succes en de snelheid van de aanvallen.