Slechts 115 nieuwe coronagevallen in Frankrijk

In Frankrijk zijn de afgelopen 24 uur slechts 115 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is de geringste toename sinds het land op slot ging op 17 maart. Dat heeft de nationale gezondheidsdienst zondag bekend gemaakt. In totaal hebben ruim 182.500 Fransen de virusinfectie opgelopen.

Het aantal patiënten dat in een Frans ziekenhuis ligt, nam licht toe tot 17.158. Dat heeft volgens een woordvoerder te maken met het lange weekeinde na Hemelvaart, waardoor sommige mensen langer moesten blijven. De afdelingen intensive care kregen het opnieuw minder druk. Het actuele dodental door Covid-19 wordt pas maandag gepubliceerd. De teller staat op 28.367.