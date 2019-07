Slecht weer zorgt voor 300 mm regen in VS

Een tropische depressie boven de Golf van Mexico zorgt ervoor dat in het zuiden van de Verenigde Staten in korte tijd een grote hoeveelheid neerslag valt. In de staat Louisiana wordt meer dan 300 millimeter, met plaatselijke uitschieters tot zelfs 450 millimeter, regen verwacht. Die neerslag zorgt voor overstromingen en overlast, verwachten de autoriteiten.

John Bel Edwards, de gouverneur van Louisiana, heeft de noodtoestand afgekondigd. „De hele staat zal worden getroffen. Ik raad iedereen aan om alert te blijven. Neem deze dreiging niet lichtzinnig op”, aldus Edwards in een boodschap op Twitter.

Een deel van het openbare en economische leven is al tot stilstand gekomen. Meteorologen verwachten dat de depressie, waarvan de kern nu nog 200 kilometer van de kust is verwijderd, donderdag uitgroeit tot een tropische storm.

De economische schade wordt tot nu toe geschat op 1 miljard dollar (888 miljoen euro), maar de vrees is dat dat bedrag nog veel hoger zal uitvallen. Vooral de katoen-, suiker- en sinaasappelsectoren vrezen schade aan de oogsten.