Slapende Tesla-bestuurder in Canada aangeklaagd

In Canada is een bestuurder van een Tesla aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag nadat hij op een snelweg in slaap was gevallen met de automatische piloot aan. De zelfrijdende auto reed ook te hard, meldt de politie.

Het incident gebeurde bij het dorpje Ponoka in de provincie Alberta. „De auto leek zelfrijdend, reed meer dan 140 kilometer per uur met beide voorstoelen volledig achterover en de inzittenden leken te slapen”, meldt de lokale politie. De snelheidslimiet was 110 kilometer per uur. Volgens omroep CBC is een 20-jarige bestuurder aangeklaagd.

Met de automatische piloot kan een Tesla zelfstandig sturen, versnellen en remmen op de openbare weg, maar Tesla waarschuwt dat de bestuurder altijd moet blijven opletten.

In de VS is eerder deze week een bestuurder van een zelfrijdende Uber-auto aangeklaagd die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in de staat Arizona in 2018. Hij zat volgens de aanklagers niet op te letten toen in het donker een vrouw de weg overstak.