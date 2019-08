Slang veroorzaakt schrik in ijssalon

Een 70 centimeter lange slang heeft de gasten in een Duitse ijssalon de stuipen op het lijf gejaagd. Het reptiel werd ontdekt door een gast die naar het toilet ging in de zaak in Hamburg en daar de overigens ongevaarlijke korenslang bij het raam zag kronkelen.

De politie was snel ter plekke en schakelde een reptielenexpert in. Die constateerde dat het dier niet gevaarlijk was waarna de slang werd gevangen en naar een opvang werd gebracht. Hoe de slang in het toilet kwam is nog onduidelijk. „Het was voor iedereen een angstig moment”, concludeerde de uitbater.