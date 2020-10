Slachtpartij in kerk in Franse stad Nice

De basiliek in de Franse kuststad Nice is donderdagmorgen het decor geworden van een bloedbad. Een man doodde drie mensen in en bij de kerk.

De aanvaller was gewapend met een mes. Franse media meldden donderdagmorgen op basis van politiebronnen dat een oudere vrouw is afgeslacht en „bijna onthoofd” nabij het wijwatervat in de basiliek van Notre-Dame. Een man, de koster, werd eveneens afgeslacht teruggevonden in de kerk. Een tweede vrouw, die zich in veiligheid probeerde te brengen in een naburig café, stierf daar als gevolg van meerdere messteken. Er zouden bovendien verschillende gewonden zijn gevallen.

De politie schoot de dader vervolgens neer en hield hem aan. Het ziet er volgens de burgemeester van de Franse stad, Christian Estrosi, naar uit dat de dader terroristische motieven had. De verdachte bleef de woorden „Allahu akbar” herhalen, zelfs terwijl hij werd behandeld door de hulpdiensten, aldus de burgemeester. Aanklagers hebben een onderzoek gestart wegens moord.

De Franse krant Le Figaro berichtte donderdagmorgen dat de verdachte rond de twintig jaar oud zou zijn en Brahim heet. Hij zou zijn daden bekend hebben.

„Dit is zonder meer een nieuwe, zeer zware, beproeving die ons land treft”, zei de Franse premier Jean Castex. President Emmanuel Macron kondigde donderdagmorgen aan naar Nice af te reizen. In de Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering, werd donderdagmorgen een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.

Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door terroristisch geweld. In Nice vielen in 2016 nog bijna negentig doden toen een man in een vrachtwagen inreed op voetgangers.

Eerder deze maand zorgde de onthoofding van docent Samuel Paty in een voorstad van Parijs voor geschokte reacties. De leraar had spotprenten van de profeet Mohammed laten zien tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting.

President Macron heeft zich na de moord op Paty fel uitgesproken tegen islamitisch extremisme. Ook verdedigde hij het publiceren van Mohammed-spotprenten. Dit leidde tot woede in islamitische landen. De premier van Pakistan verweet Macron islamofobie aan te moedigen. De Turkse president Erdogan riep op Franse producten in de ban te doen en de Iraanse president Rohani heeft gewaarschuwd dat het beledigen van de profeet Mohammed geweld uitlokt. In Bangladesh gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de uitspraken van Macron.



