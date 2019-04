Slachtoffers scheepsramp aangespoeld in Rwanda

Verscheidene slachtoffers van de scheepsramp op het Congolese deel van het Kivu-meer zijn aangespoeld in buurland Rwanda. De autoriteiten van het district Gisenyi maakten zaterdag bekend dat op de oevers vijftien lijken zijn geborgen. Vijf boten met reddingswerkers van het Rwandese Rode Kruis zijn het water opgegaan op zoek naar vermisten.

Een veerboot die van Goma op weg was naar Kalehe in de Congolese provincie Zuid-Kivu zonk door nog onbekende oorzaak in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens president Félix Tshisekedi werden door de schipbreuk 142 families in rouw gedompeld. Hoeveel mensen er precies aan boord is onduidelijk. De passagierslijsten van Congolese rederijen kloppen vaak niet.

In dit geval zouden er 49 volwassenen en zeven kinderen zijn ingestapt, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Aanvankelijk werd gerept van zeker 185 opvarenden, van wie er slechts 33 konden worden gered. Donderdag sprak Tshizsekedi van dertien doden en 114 vermisten.